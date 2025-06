ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Ime in priimekACX

UvrstitevNo.388

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.00%

Razpoložljivi obtok439,372,929.74731845

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.4393%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.7394538371572816,2024-12-06

Najnižja cena0.03506312954269173,2022-12-04

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

