Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ime in priimekA8

UvrstitevNo.621

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.61%

Razpoložljivi obtok300,140,303.7

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.3001%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4943303442964241,2024-12-19

Najnižja cena0.061919935797642725,2024-11-03

Javna veriga blokovETH

