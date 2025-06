3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Ime in priimek3ULL

UvrstitevNo.1728

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok4,723,235,871

Največja ponudba50,000,000,000

Skupna ponudba15,318,741,774.012964

Hitrost kroženja0.0944%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.010498957183248165,2023-12-16

Najnižja cena0.000275923973430748,2023-06-28

Javna veriga blokovPLAYA3ULL

UvodPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.