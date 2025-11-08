Yourself Cena (YOURSELF)
Aktuálna dnešná cena Yourself (YOURSELF) je --, s 11.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YOURSELF na USD konverzný kurz je -- za YOURSELF.
Yourself sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 122,648, pričom počet coinov v obehu je 999.44M YOURSELF. Počas posledných 24 hodín sa YOURSELFobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00146841, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa YOURSELF zmenilo o -0.07% za poslednú hodinu a o -64.40% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Yourself je $ 122.65K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu YOURSELF je 999.44M, pričom celková zásoba je 999443004.3650961. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 122.65K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Yourself na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Yourself na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Yourself na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Yourself na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-11.95%
|30 dní
|$ 0
|-85.23%
|60 dní
|$ 0
|-82.66%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Yourself mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
