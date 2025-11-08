WeWay Cena (WWY)
Aktuálna dnešná cena WeWay (WWY) je --, s 2.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WWY na USD konverzný kurz je -- za WWY.
WeWay sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 82,842, pričom počet coinov v obehu je 6.82B WWY. Počas posledných 24 hodín sa WWYobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.080202, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa WWY zmenilo o -1.13% za poslednú hodinu a o -4.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia WeWay je $ 82.84K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WWY je 6.82B, pričom celková zásoba je 6999999999.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 85.05K.
-1.13%
-2.74%
-4.58%
-4.58%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z WeWay na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny WeWay na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny WeWay na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny WeWay na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-2.74%
|30 dní
|$ 0
|-23.00%
|60 dní
|$ 0
|+2.58%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena WeWay mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:
WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.
WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.
WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.
WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.
The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.
Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
