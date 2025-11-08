UIUI Cena (UI)
Aktuálna dnešná cena UIUI (UI) je $ 0.00002548, s 2.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UI na USD konverzný kurz je $ 0.00002548 za UI.
UIUI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 15,579.77, pričom počet coinov v obehu je 611.00M UI. Počas posledných 24 hodín sa UIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002434 (low) do $ 0.00002548 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02300427, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002326.
V krátkodobom vývoji sa UI zmenilo o +0.20% za poslednú hodinu a o -13.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia UIUI je $ 15.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu UI je 611.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 25.50K.
+0.20%
+2.72%
-13.32%
-13.32%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z UIUI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.0000056591.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.0000254176.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.004988519710733821.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.72%
|30 dní
|$ -0.0000056591
|-22.21%
|60 dní
|$ -0.0000254176
|-99.75%
|90 dní
|$ -0.004988519710733821
|-99.49%
V roku 2040 by cena UIUI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
