Aktuálna dnešná cena UIUI je 0.00002548USD. Trhová kapitalizácia UI je 15,579.77USD.

UIUI Logo

UIUI Cena (UI)

1 UI na USD aktuálnu cenu:

+2.70%1D
UIUI (UI) Živý cenový graf
Dnešná cena UIUI

Aktuálna dnešná cena UIUI (UI) je $ 0.00002548, s 2.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UI na USD konverzný kurz je $ 0.00002548 za UI.

UIUI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 15,579.77, pričom počet coinov v obehu je 611.00M UI. Počas posledných 24 hodín sa UIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002434 (low) do $ 0.00002548 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02300427, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002326.

V krátkodobom vývoji sa UI zmenilo o +0.20% za poslednú hodinu a o -13.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

UIUI (UI) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia UIUI je $ 15.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu UI je 611.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 25.50K.

História cien UIUI v USD

UIUI (UI) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z UIUI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.0000056591.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.0000254176.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny UIUI na USD pohybovala na $ -0.004988519710733821.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+2.72%
30 dní$ -0.0000056591-22.21%
60 dní$ -0.0000254176-99.75%
90 dní$ -0.004988519710733821-99.49%

Cenové predikcie pre UIUI

Cenová predikcia UIUI (UI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia UIUI (UI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena UIUI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne UIUI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

Čo je UIUI (UI)

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o UIUI

Akú hodnotu bude mať 1 UIUI v roku 2030?
Ak by hodnota UIUI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do UIUI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
UIUI (UI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

