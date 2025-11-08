BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Tema je 0USD. Trhová kapitalizácia TEMA je 101,595USD. Sledujte aktualizácie cien TEMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Tema je 0USD. Trhová kapitalizácia TEMA je 101,595USD. Sledujte aktualizácie cien TEMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TEMA

TEMA informácie o cene

Čo je TEMA

TEMA oficiálna webová stránka

TEMA tokenomika

TEMA predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Tema Logo

Tema Cena (TEMA)

Nezaradené

1 TEMA na USD aktuálnu cenu:

$0.0001016
$0.0001016$0.0001016
+1.30%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Tema (TEMA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:46:01 (UTC+8)

Dnešná cena Tema

Aktuálna dnešná cena Tema (TEMA) je --, s 1.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TEMA na USD konverzný kurz je -- za TEMA.

Tema sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 101,595, pričom počet coinov v obehu je 999.95M TEMA. Počas posledných 24 hodín sa TEMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.062646, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa TEMA zmenilo o +0.36% za poslednú hodinu a o -27.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Tema (TEMA) informácie o trhu

$ 101.60K
$ 101.60K$ 101.60K

--
----

$ 101.60K
$ 101.60K$ 101.60K

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,895.94104
999,948,895.94104 999,948,895.94104

Aktuálna trhová kapitalizácia Tema je $ 101.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TEMA je 999.95M, pričom celková zásoba je 999948895.94104. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 101.60K.

História cien Tema v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062646
$ 0.062646$ 0.062646

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+1.36%

-27.39%

-27.39%

Tema (TEMA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Tema na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.36%
30 dní$ 0-22.29%
60 dní$ 0-53.86%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Tema

Cenová predikcia Tema (TEMA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TEMA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tema (TEMA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Tema mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tema v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TEMA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tema Cenové predikcie.

Čo je Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Tema (TEMA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tema

Akú hodnotu bude mať 1 Tema v roku 2030?
Ak by hodnota Tema rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tema podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:46:01 (UTC+8)

Tema (TEMA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Tema

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.31
$22.31$22.31

+123.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007323
$0.00007323$0.00007323

+1,364.60%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1459
$0.1459$0.1459

+191.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010092
$0.010092$0.010092

+152.30%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.20508
$0.20508$0.20508

+87.57%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.