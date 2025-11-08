Tema Cena (TEMA)
Aktuálna dnešná cena Tema (TEMA) je --, s 1.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TEMA na USD konverzný kurz je -- za TEMA.
Tema sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 101,595, pričom počet coinov v obehu je 999.95M TEMA. Počas posledných 24 hodín sa TEMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.062646, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa TEMA zmenilo o +0.36% za poslednú hodinu a o -27.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Tema je $ 101.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TEMA je 999.95M, pričom celková zásoba je 999948895.94104. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 101.60K.
+0.36%
+1.36%
-27.39%
-27.39%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Tema na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Tema na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.36%
|30 dní
|$ 0
|-22.29%
|60 dní
|$ 0
|-53.86%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Tema mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.
By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.
Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.
The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.
Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
