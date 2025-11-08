Aktuálna dnešná cena Taboshi je 14.37USD. Trhová kapitalizácia TABOSHI je 789,895USD. Sledujte aktualizácie cien TABOSHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Taboshi je 14.37USD. Trhová kapitalizácia TABOSHI je 789,895USD. Sledujte aktualizácie cien TABOSHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Taboshi (TABOSHI) je $ 14.37, s 10.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TABOSHI na USD konverzný kurz je $ 14.37 za TABOSHI.
Taboshi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 789,895, pričom počet coinov v obehu je 54.96K TABOSHI. Počas posledných 24 hodín sa TABOSHIobchodovalo v rozmedzí od $ 12.6 (low) do $ 14.58 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 47.25, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 11.74.
V krátkodobom vývoji sa TABOSHI zmenilo o +0.34% za poslednú hodinu a o -1.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Taboshi (TABOSHI) informácie o trhu
$ 789.90K
--
$ 2.67M
54.96K
185,964.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Taboshi je $ 789.90K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TABOSHI je 54.96K, pričom celková zásoba je 185964.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.67M.
História cien Taboshi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 12.6
24 hod Low
$ 14.58
24 hod High
$ 12.6
$ 14.58
$ 47.25
$ 11.74
+0.34%
+10.01%
-1.80%
-1.80%
Taboshi (TABOSHI) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Taboshi na USDpohybovala na $ +1.31. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Taboshi na USD pohybovala na $ -3.5211903120. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Taboshi na USD pohybovala na $ -5.8035989670. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Taboshi na USD pohybovala na $ -18.21084980123439.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +1.31
+10.01%
30 dní
$ -3.5211903120
-24.50%
60 dní
$ -5.8035989670
-40.38%
90 dní
$ -18.21084980123439
-55.89%
Cenové predikcie pre Taboshi
Cenová predikcia Taboshi (TABOSHI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TABOSHI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Taboshi (TABOSHI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Taboshi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Taboshi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TABOSHI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Taboshi Cenové predikcie.
Čo je Taboshi (TABOSHI)
Taboshi, the “Leaf of Yield,” is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow’s harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi
Ak by hodnota Taboshi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Taboshi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTaboshi?
Dnešná cena Taboshi je $ 14.37. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Taboshi stále dobrou investíciou?
Taboshi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TABOSHI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Taboshi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Taboshi v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Taboshi?
Živá cena TABOSHI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Taboshi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TABOSHI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Taboshi?
Cenu TABOSHI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,799.99
+2.97%
ETH
3,467.59
+5.15%
SOL
163.52
+5.21%
COAI
1.1523
+5.45%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TABOSHI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TABOSHI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Taboshi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Zvýši sa cena Taboshi v tomto roku?
Cena Taboshi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Taboshi (TABOSHI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:05:02 (UTC+8)
Taboshi (TABOSHI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.