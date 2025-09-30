SolBox (SOLBOX) tokenomika
SolBox (SOLBOX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SolBox (SOLBOX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.
SolBox (SOLBOX) informácie
SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
SolBox (SOLBOX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SolBox (SOLBOX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOLBOX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOLBOX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
