Čo je KLEVA (KLEVA)

KLEVA is a pioneering DeFAI (Decentralized Finance with AI Agents) platform that offers secure, seamless, and user-friendly AI agent-driven financial services. It empowers users to autonomously generate economic returns by leveraging both tangible and intangible assets, without requiring deep crypto or DeFi expertise. Through intelligent AI agents, KLEVA simplifies asset management and opens new revenue streams, making decentralized finance accessible to everyone.

