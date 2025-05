Čo je Hover Cat (HCAT)

Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Hover Cat (HCAT) Zdroje Oficiálna webová stránka