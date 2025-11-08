GPUAI Cena (GPUAI)
Aktuálna dnešná cena GPUAI (GPUAI) je $ 0.00637503, s 1.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GPUAI na USD konverzný kurz je $ 0.00637503 za GPUAI.
GPUAI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 391,770, pričom počet coinov v obehu je 61.50M GPUAI. Počas posledných 24 hodín sa GPUAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00619326 (low) do $ 0.00714373 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.6198, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00437792.
V krátkodobom vývoji sa GPUAI zmenilo o -1.53% za poslednú hodinu a o +9.43% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia GPUAI je $ 391.77K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GPUAI je 61.50M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 637.03K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z GPUAI na USDpohybovala na $ -0.000127926495825872.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny GPUAI na USD pohybovala na $ -0.0007018155.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny GPUAI na USD pohybovala na $ -0.0004021222.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny GPUAI na USD pohybovala na $ -0.000949468045935988.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.000127926495825872
|-1.96%
|30 dní
|$ -0.0007018155
|-11.00%
|60 dní
|$ -0.0004021222
|-6.30%
|90 dní
|$ -0.000949468045935988
|-12.96%
V roku 2040 by cena GPUAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
