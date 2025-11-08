Aktuálna dnešná cena Freya Protocol je 0.00922446USD. Trhová kapitalizácia FREYA je 4,615,076USD. Sledujte aktualizácie cien FREYA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Freya Protocol je 0.00922446USD. Trhová kapitalizácia FREYA je 4,615,076USD. Sledujte aktualizácie cien FREYA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Freya Protocol (FREYA) je $ 0.00922446, s 6.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FREYA na USD konverzný kurz je $ 0.00922446 za FREYA.
Freya Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4,615,076, pričom počet coinov v obehu je 500.31M FREYA. Počas posledných 24 hodín sa FREYAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00875632 (low) do $ 0.01014323 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04563979, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00004021.
V krátkodobom vývoji sa FREYA zmenilo o +0.24% za poslednú hodinu a o -4.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Freya Protocol (FREYA) informácie o trhu
$ 4.62M
$ 5.06M
500.31M
548,599,973.8588991
Aktuálna trhová kapitalizácia Freya Protocol je $ 4.62M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FREYA je 500.31M, pričom celková zásoba je 548599973.8588991. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.06M.
História cien Freya Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00875632
24 hod Low
$ 0.01014323
24 hod High
$ 0.00875632
$ 0.01014323
$ 0.04563979
$ 0.00004021
+0.24%
-6.17%
-4.46%
-4.46%
Freya Protocol (FREYA) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Freya Protocol na USDpohybovala na $ -0.000607183209908895. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Freya Protocol na USD pohybovala na $ -0.0029485663. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Freya Protocol na USD pohybovala na $ -0.0036051477. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Freya Protocol na USD pohybovala na $ -0.001511375938543757.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000607183209908895
-6.17%
30 dní
$ -0.0029485663
-31.96%
60 dní
$ -0.0036051477
-39.08%
90 dní
$ -0.001511375938543757
-14.07%
Cenové predikcie pre Freya Protocol
Cenová predikcia Freya Protocol (FREYA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FREYA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Freya Protocol (FREYA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Freya Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Freya Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FREYA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Freya Protocol Cenové predikcie.
Čo je Freya Protocol (FREYA)
Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success.
Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana.
Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Freya Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Freya Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Freya Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Freya Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFreya Protocol?
Dnešná cena Freya Protocol je $ 0.00922446. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Freya Protocol stále dobrou investíciou?
Freya Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FREYA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Freya Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Freya Protocol v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Freya Protocol?
Živá cena FREYA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Freya Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FREYA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Freya Protocol?
Cenu FREYA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FREYA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FREYA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Freya Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Freya Protocol v tomto roku?
Cena Freya Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Freya Protocol (FREYA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:31:48 (UTC+8)
