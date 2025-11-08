BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Decrypting je 0.00255588USD. Trhová kapitalizácia DCRYPT je 136,735USD. Sledujte aktualizácie cien DCRYPT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Decrypting je 0.00255588USD. Trhová kapitalizácia DCRYPT je 136,735USD. Sledujte aktualizácie cien DCRYPT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DCRYPT

DCRYPT informácie o cene

Čo je DCRYPT

DCRYPT biela kniha

DCRYPT oficiálna webová stránka

DCRYPT tokenomika

DCRYPT predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Decrypting Logo

Decrypting Cena (DCRYPT)

Nezaradené

1 DCRYPT na USD aktuálnu cenu:

$0.00255588
$0.00255588$0.00255588
+2.20%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Decrypting (DCRYPT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:29:53 (UTC+8)

Dnešná cena Decrypting

Aktuálna dnešná cena Decrypting (DCRYPT) je $ 0.00255588, s 2.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCRYPT na USD konverzný kurz je $ 0.00255588 za DCRYPT.

Decrypting sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 136,735, pričom počet coinov v obehu je 53.31M DCRYPT. Počas posledných 24 hodín sa DCRYPTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00229769 (low) do $ 0.00256499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01196398, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00207953.

V krátkodobom vývoji sa DCRYPT zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o -10.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Decrypting (DCRYPT) informácie o trhu

$ 136.74K
$ 136.74K$ 136.74K

--
----

$ 256.47K
$ 256.47K$ 256.47K

53.31M
53.31M 53.31M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Decrypting je $ 136.74K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DCRYPT je 53.31M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 256.47K.

História cien Decrypting v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00229769
$ 0.00229769$ 0.00229769
24 hod Low
$ 0.00256499
$ 0.00256499$ 0.00256499
24 hod High

$ 0.00229769
$ 0.00229769$ 0.00229769

$ 0.00256499
$ 0.00256499$ 0.00256499

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953

-0.21%

+2.26%

-10.49%

-10.49%

Decrypting (DCRYPT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Decrypting na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.0008666559.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.0012533140.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.00371701786201625.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+2.26%
30 dní$ -0.0008666559-33.90%
60 dní$ -0.0012533140-49.03%
90 dní$ -0.00371701786201625-59.25%

Cenové predikcie pre Decrypting

Cenová predikcia Decrypting (DCRYPT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DCRYPT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Decrypting (DCRYPT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Decrypting mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Decrypting v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DCRYPT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Decrypting Cenové predikcie.

Čo je Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Decrypting (DCRYPT) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Decrypting

Akú hodnotu bude mať 1 Decrypting v roku 2030?
Ak by hodnota Decrypting rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Decrypting podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:29:53 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Decrypting

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.43
$22.43$22.43

+124.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007274
$0.00007274$0.00007274

+1,354.80%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1434
$0.1434$0.1434

+186.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010356
$0.010356$0.010356

+158.90%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013132
$0.000013132$0.000013132

+118.86%

Flux

Flux

FLUX

$0.18256
$0.18256$0.18256

+66.98%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.