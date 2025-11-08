Decrypting Cena (DCRYPT)
Aktuálna dnešná cena Decrypting (DCRYPT) je $ 0.00255588, s 2.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCRYPT na USD konverzný kurz je $ 0.00255588 za DCRYPT.
Decrypting sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 136,735, pričom počet coinov v obehu je 53.31M DCRYPT. Počas posledných 24 hodín sa DCRYPTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00229769 (low) do $ 0.00256499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01196398, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00207953.
V krátkodobom vývoji sa DCRYPT zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o -10.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Decrypting je $ 136.74K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DCRYPT je 53.31M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 256.47K.
-0.21%
+2.26%
-10.49%
-10.49%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Decrypting na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.0008666559.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.0012533140.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Decrypting na USD pohybovala na $ -0.00371701786201625.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.26%
|30 dní
|$ -0.0008666559
|-33.90%
|60 dní
|$ -0.0012533140
|-49.03%
|90 dní
|$ -0.00371701786201625
|-59.25%
V roku 2040 by cena Decrypting mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
