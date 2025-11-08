BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Crypto Factor je 0.01270359USD. Trhová kapitalizácia CFR je 1,268,283USD. Sledujte aktualizácie cien CFR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Crypto Factor Logo

Crypto Factor Cena (CFR)

Nezaradené

1 CFR na USD aktuálnu cenu:

$0.01268283
+11.80%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Crypto Factor (CFR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:24:58 (UTC+8)

Dnešná cena Crypto Factor

Aktuálna dnešná cena Crypto Factor (CFR) je $ 0.01270359, s 12.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CFR na USD konverzný kurz je $ 0.01270359 za CFR.

Crypto Factor sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,268,283, pričom počet coinov v obehu je 100.00M CFR. Počas posledných 24 hodín sa CFRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01128162 (low) do $ 0.01279721 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0402748, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01086183.

V krátkodobom vývoji sa CFR zmenilo o +1.56% za poslednú hodinu a o -1.93% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Crypto Factor (CFR) informácie o trhu

$ 1.27M
--
$ 1.27M
100.00M
100,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Crypto Factor je $ 1.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CFR je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.27M.

História cien Crypto Factor v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01128162
24 hod Low
$ 0.01279721
24 hod High

$ 0.01128162
$ 0.01279721
$ 0.0402748
$ 0.01086183
+1.56%

+12.04%

-1.93%

-1.93%

Crypto Factor (CFR) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Crypto Factor na USDpohybovala na $ +0.00136538.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Crypto Factor na USD pohybovala na $ -0.0046235795.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Crypto Factor na USD pohybovala na $ -0.0037551469.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Crypto Factor na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00136538+12.04%
30 dní$ -0.0046235795-36.39%
60 dní$ -0.0037551469-29.55%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Crypto Factor

Cenová predikcia Crypto Factor (CFR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CFR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Crypto Factor (CFR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Crypto Factor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Crypto Factor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CFR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Crypto Factor Cenové predikcie.

Čo je Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Crypto Factor (CFR) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Crypto Factor

Akú hodnotu bude mať 1 Crypto Factor v roku 2030?
Ak by hodnota Crypto Factor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Crypto Factor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:24:58 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Crypto Factor

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.