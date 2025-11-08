BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AI Dev Agent je 0.00119068USD. Trhová kapitalizácia AIDEV je 92,481USD. Sledujte aktualizácie cien AIDEV v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AIDEV

AIDEV informácie o cene

Čo je AIDEV

AIDEV oficiálna webová stránka

AIDEV tokenomika

AIDEV predpoveď cien

AI Dev Agent Logo

AI Dev Agent Cena (AIDEV)

Nezaradené

1 AIDEV na USD aktuálnu cenu:

$0.00119068
$0.00119068
-0.30%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Živý cenový graf
Dnešná cena AI Dev Agent

Aktuálna dnešná cena AI Dev Agent (AIDEV) je $ 0.00119068, s 0.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIDEV na USD konverzný kurz je $ 0.00119068 za AIDEV.

AI Dev Agent sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 92,481, pričom počet coinov v obehu je 77.68M AIDEV. Počas posledných 24 hodín sa AIDEVobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00118854 (low) do $ 0.00119556 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00782371, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00013484.

V krátkodobom vývoji sa AIDEV zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -0.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

AI Dev Agent (AIDEV) informácie o trhu

$ 92.48K
$ 92.48K

--
--

$ 476.22K
$ 476.22K

77.68M
77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia AI Dev Agent je $ 92.48K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu AIDEV je 77.68M, pričom celková zásoba je 400000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 476.22K.

História cien AI Dev Agent v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00118854
$ 0.00118854
24 hod Low
$ 0.00119556
$ 0.00119556
24 hod High

$ 0.00118854
$ 0.00118854

$ 0.00119556
$ 0.00119556

$ 0.00782371
$ 0.00782371

$ 0.00013484
$ 0.00013484

+0.02%

-0.39%

-0.66%

-0.66%

AI Dev Agent (AIDEV) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AI Dev Agent na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AI Dev Agent na USD pohybovala na $ -0.0005838473.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AI Dev Agent na USD pohybovala na $ +0.0088232252.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AI Dev Agent na USD pohybovala na $ +0.00090961970795689354.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-0.39%
30 dní$ -0.0005838473-49.03%
60 dní$ +0.0088232252+741.02%
90 dní$ +0.00090961970795689354+323.64%

Cenové predikcie pre AI Dev Agent

Cenová predikcia AI Dev Agent (AIDEV) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIDEV v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AI Dev Agent (AIDEV) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AI Dev Agent mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

AI Dev Agent (AIDEV) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AI Dev Agent

Akú hodnotu bude mať 1 AI Dev Agent v roku 2030?
Ak by hodnota AI Dev Agent rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AI Dev Agent podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
AI Dev Agent (AIDEV) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.43

$0.00007801

$0.1452

$0.010221

$0.000011500

$0.19545

