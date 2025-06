ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

PozíciaNo.171

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)22,95%

Počet coinov v obehu110 000 000

Max. počet coinov v obehu1 000 000 000

Celková ponuka1 000 000 000

Rýchlosť obehu0.11%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.531013071068836,2024-12-06

Najnižšia cena1.502846156115591,2025-03-11

Verejný blockchainETH

