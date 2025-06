XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

MenoXSWAP

PozíciaNo.1250

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.16%

Počet coinov v obehu146,617,189

Max. počet coinov v obehu350,000,000

Celková ponuka345,465,234.58162665

Rýchlosť obehu0.4189%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.2616341934639712,2024-05-06

Najnižšia cena0.03175024909521895,2024-09-12

Verejný blockchainETH

