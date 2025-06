VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

PozíciaNo.1469

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,02

Počet coinov v obehu941.351.172

Max. počet coinov v obehu20.014.165.805

Celková ponuka19.604.298.924

Rýchlosť obehu0.047%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.07954688274669303,2023-12-30

Najnižšia cena0.003402990496601056,2025-05-09

Verejný blockchainBSC

