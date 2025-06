TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

MenoTLOS

PozíciaNo.723

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,69%

Počet coinov v obehu445 508 280,3193

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka465 508 280,3206

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-03-23 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.4287062007591227,2022-02-07

Najnižšia cena0.00975328,2020-12-05

Verejný blockchainETH

ÚvodTelos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.