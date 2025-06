SWINGBY

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

PozíciaNo.2738

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu889 788 091,4323165

Max. počet coinov v obehu925 000 000

Celková ponuka889 788 091,4323165

Rýchlosť obehu0.9619%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.13198303,2021-02-19

Najnižšia cena0.000076774813080801,2024-08-06

Verejný blockchainETH

Sektor

