SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

PozíciaNo.508

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu9 167 746 212,201044

Max. počet coinov v obehu10 000 000 000

Celková ponuka10 000 000 000

Rýchlosť obehu0.9167%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.026128646698240266,2024-03-11

Najnižšia cena0.002610586990749239,2023-05-17

Verejný blockchainETH

