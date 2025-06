SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

PozíciaNo.767

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)47.18%

Počet coinov v obehu10,646,061.291549

Max. počet coinov v obehu30,000,000

Celková ponuka30,000,000

Rýchlosť obehu0.3548%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum28.60482421951988,2021-12-01

Najnižšia cena1.214084958845856,2022-05-12

Verejný blockchainBSC

