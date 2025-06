PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

MenoPZP

PozíciaNo.1833

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.41%

Počet coinov v obehu84,495,698

Max. počet coinov v obehu150,000,000

Celková ponuka144,899,999

Rýchlosť obehu0.5633%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.6022658818053047,2023-11-12

Najnižšia cena0.005804200578816588,2024-10-16

Verejný blockchainBSC

ÚvodPlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.