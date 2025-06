PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

MenoPUNDIX

PozíciaNo.297

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)191.78%

Počet coinov v obehu258,386,541.0999244

Max. počet coinov v obehu258,526,640

Celková ponuka258,386,541.0999244

Rýchlosť obehu0.9994%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.13592656,2021-04-09

Najnižšia cena0.21487481482968304,2025-04-07

Verejný blockchainETH

ÚvodPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.