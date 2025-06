PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

MenoPROPC

PozíciaNo.829

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.93%

Počet coinov v obehu37,071,659.27544445

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka63,763,336.9999994

Rýchlosť obehu0.3707%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum5.341897333509249,2024-03-28

Najnižšia cena0.4232764925375804,2025-03-11

Verejný blockchainETH

ÚvodPropchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.