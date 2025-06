PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

MenoPI

PozíciaNo.28

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0014%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.71%

Počet coinov v obehu7,272,731,080.012567

Max. počet coinov v obehu100,000,000,000

Celková ponuka100,000,000,000

Rýchlosť obehu0.0727%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.9816444104522235,2025-02-26

Najnižšia cena0.40123967836094104,2025-04-05

Verejný blockchainPINETWORK

Sektor

Sociálne siete

