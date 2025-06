PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

MenoPENDLE

PozíciaNo.98

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)38,71%

Počet coinov v obehu162 368 129,4123851

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka281 527 448,45853144

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.517135769763217,2024-04-11

Najnižšia cena0.033486880201439986,2022-11-09

Verejný blockchainETH

