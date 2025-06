OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

MenoOXT

PozíciaNo.506

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.76%

Počet coinov v obehu982,294,556.7979902

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2017-10-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.01620042,2021-04-05

Najnižšia cena0.04663823669209175,2023-06-15

Verejný blockchainETH

ÚvodThe Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.