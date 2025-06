MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

PozíciaNo.1349

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)133.51%

Počet coinov v obehu7,230,000

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka40,000,000

Rýchlosť obehu0.0723%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.672668572600626,2025-06-19

Najnižšia cena0.5976657220031634,2025-06-26

Verejný blockchainBSC

