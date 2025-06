KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

MenoKDG

PozíciaNo.2620

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu531,000,869

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka951,000,965

Rýchlosť obehu0.531%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.28055618,2021-04-11

Najnižšia cena0,2021-06-13

Verejný blockchainBSC

