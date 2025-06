ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

MenoITHACA

PozíciaNo.2057

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu79,786,095

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.0797%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.18434736365349902,2024-12-18

Najnižšia cena0.00975958117580786,2025-05-28

Verejný blockchainBSC

ÚvodIthaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.