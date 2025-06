IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

MenoIOST

PozíciaNo.384

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.05%

Počet coinov v obehu25,407,526,843

Max. počet coinov v obehu90,000,000,000

Celková ponuka45,779,378,999

Rýchlosť obehu0.2823%

Dátum vydania2018-01-11 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.01 USDT

Celkové maximum0.13649600744247437,2018-01-24

Najnižšia cena0.00156203910694,2020-03-13

Verejný blockchainIOST

ÚvodThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.