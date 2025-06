CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

MenoCTF

PozíciaNo.1760

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.02%

Počet coinov v obehu4,732,645.70644

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka119,899,974.77143335

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.41153717499516,2024-04-20

Najnižšia cena0.000555272760428229,2023-12-23

Verejný blockchainMATIC

ÚvodA community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.