Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

PozíciaNo.252

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu13,119,693,864

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka13,583,171,668

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-05-11 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.36330943,2021-05-12

Najnižšia cena0.006247679314270495,2024-11-04

Verejný blockchainCSPR

