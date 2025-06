CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

PozíciaNo.463

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.09%

Počet coinov v obehu7,783,424,106.9912

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka10,000,000,000

Rýchlosť obehu0.7783%

Dátum vydania2019-03-19 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.0067 USDT

Celkové maximum0.19869033851597,2021-09-26

Najnižšia cena0.00101410762651,2020-03-16

Verejný blockchainETH

