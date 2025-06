BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

PozíciaNo.842

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.05%

Počet coinov v obehu72,482,018.84924717

Max. počet coinov v obehu143,000,000

Celková ponuka143,000,000

Rýchlosť obehu0.5068%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.363698643727798,2024-03-28

Najnižšia cena0.07598068547152313,2023-10-20

Verejný blockchainETH

