AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

MenoAVA

PozíciaNo.614

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)9.76%

Počet coinov v obehu68,832,267

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka68,832,267

Rýchlosť obehu0.6883%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.47585961,2021-04-14

Najnižšia cena0.0439477,2018-08-14

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

