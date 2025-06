APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

MenoAPEX

PozíciaNo.784

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7.37%

Počet coinov v obehu92,838,235

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka499,999,990

Rýchlosť obehu0.1856%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.8325250957583354,2024-03-27

Najnižšia cena0.11245349995021983,2023-10-20

Verejný blockchainETH

