ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

නමZBCN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.136

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,02%

සංසරණ සැපයුම84 568 076 380,45328

උපරිම සැපයුම100 000 000 000

මුළු සැපයුම99 999 358 024,64996

සංසරණ අනුපාතය0.8456%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.007105034498396647,2025-05-30

අඩුම මිල0.000692135609811539,2024-08-05

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

