VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

නමVSC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1442

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.03%

සංසරණ සැපයුම941,351,172

උපරිම සැපයුම20,014,165,805

මුළු සැපයුම19,604,298,924

සංසරණ අනුපාතය0.047%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.07954688274669303,2023-12-30

අඩුම මිල0.003402990496601056,2025-05-09

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.