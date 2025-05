TTM

Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

නමTTM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2569

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම80,638,601

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම996,200,000

සංසරණ අනුපාතය0.0806%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.05069818223710805,2023-10-19

අඩුම මිල0.002211006898964172,2025-05-27

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමTradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.