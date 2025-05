TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

නමTLOS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.721

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,92%

සංසරණ සැපයුම445 444 058,7065

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම465 444 058,7078

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2021-03-23 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4287062007591227,2022-02-07

අඩුම මිල0.00975328,2020-12-05

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

