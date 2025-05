TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

නමTLM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.732

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.26%

සංසරණ සැපයුම5,818,999,064.506599

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම6,704,411,070.3593

සංසරණ අනුපාතය0.5818%

නිකුත් කළ දිනය2021-04-06 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.91971723,2021-04-14

අඩුම මිල0.003733067102829057,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

