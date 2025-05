SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

නමSUN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.147

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.16%

සංසරණ සැපයුම19,259,455,609.92874

උපරිම සැපයුම19,900,730,000

මුළු සැපයුම19,900,730,000

සංසරණ අනුපාතය0.9677%

නිකුත් කළ දිනය2020-09-11 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.05435516929972846,2021-10-20

අඩුම මිල0.0046319555547312,2022-11-14

පොදු බ්ලොක්චේන්TRX

හැඳින්වීමSUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.