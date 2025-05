STAR

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

නමSTAR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2020

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.32%

සංසරණ සැපයුම128,785,271.84242967

උපරිම සැපයුම700,000,000

මුළු සැපයුම602,057,343.4488577

සංසරණ අනුපාතය0.1839%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.3053024632863512,2024-03-13

අඩුම මිල0.006339201507036581,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

