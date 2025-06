SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

නමSPX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.77

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0002%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)4.06%

සංසරණ සැපයුම930,993,090.07

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම930,993,090.07

සංසරණ අනුපාතය0.9309%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.7673256366431747,2025-01-19

අඩුම මිල0.000002634158164523,2023-08-16

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

