Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

නමSNT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.281

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)6.64%

සංසරණ සැපයුම4,000,826,800.3126316

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම6,804,870,174.878168

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2017-06-29 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.0366 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.675944983959198,2018-01-04

අඩුම මිල0.00619645271405,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

