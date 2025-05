RAIN

Born from a world-class gaming guild, Rainmaker Games is now launching their global tech platform that brings gamers, guilds and games together. The platform is focused on enabling every player who wants an opportunity to join the play to earn ecosystem to do so, regardless of financial circumstance.

නමRAIN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2914

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම661,842,165

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2023-10-17 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.01 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4093210790545356,2021-12-24

අඩුම මිල0.000045989233425421,2025-05-29

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

