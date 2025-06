PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

නමPZP

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1833

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,41%

සංසරණ සැපයුම84 495 698

උපරිම සැපයුම150 000 000

මුළු සැපයුම144 899 999

සංසරණ අනුපාතය0.5633%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.6022658818053047,2023-11-12

අඩුම මිල0.005804200578816588,2024-10-16

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

